«التموين» تؤكد مجددا عدم توافر إضافة المواليد على موقع دعم مصر

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدم صحة فتح رابط دعم مصر لتقديم طلب إضافة المواليد إلكترونيًا، موضحا أن الموقع مخصص لخدمة واحدة فقط لأصحاب بطاقات التموين تتعلق بتحديث بطاقة التموين من خلال تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة على البطاقة.

موقع دعم مصر لخدمات التموين

وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن موقع دعم مصر لخدمات التموين، لا يقدم خدمة إضافة المواليد والتي لم تتحها وزارة التموين والتجارة الداخلية، حتى الآن على موقع دعم مصر التمويني أو على بوابة مصر الرقمية للتموين، إذ تقدم طلبات إضافة المواليد يدويا فقط لمكاتب التموين على مستوى المحافظات.

تحديث بيانات بطاقة التموين

وبالدخول على رابط موقع دعم مصر، يستطيع المواطن صاحب بطاقة التموين من تحديث بيانات البطاقة عن طريق تسجيل رقم الموبايل، والذيس يتم عقب إدخال رقم البطاقة التموينية، بشرط أن يكون رقم الهاتف المحمول مسجلا باسم رب الأسرة صاحبة بطاقة التموين حتى يتم قبول تسجيل الرقم.

خدمات التموين على بوابة مصر الرقمية

فيما تتيح وزارة التموين باقي الخدمات التموينية الإلكترونية على بوابة مصر الرقمية والتي تقدم العديد من الخدمات لحاملي البطاقات ومن بينها:

** تفعيل بطاقة التموين.

** إصدار بدل تالف أو فاقد للبطاقة.

** فصل اجتماعي.

** ضم أفراد أسرتي.

** نقل بطاقة التموين من محافظة لمحافظة.