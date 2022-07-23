تفاصيل مصرع وإصابة 24 بحادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل على طريق السويس الصحراوي

اصطدم أتوبيس نقل ركاب تابع لإحدى الشركات الخاصة بسيارة نقل على طريق السويس الصحراوي باتجاه القاهرة الجديدة.

مصرع وإصابة 24 بحادث التصادم

وقد نتج عن الحادث إصابة 23 شخصا، بينما لقى آخر مصرعه جراء الحادث، وقد تم نقل المصابين لمستشفيات القاهرة الجديدة والسلام والبنك الأهلي لكونها الأقرب لموقع الحادث وذلك لإسعافهم ولتلقي العلاج اللازم، بينما تم نقل جثة الضحايا لمشرحة مستشفى القاهرة الجديدة تحت تصرف النيابة.

إخطار بوقوع الحادث على السويس الصحراوي

وكانت قد تلقت غرفة النجدة، بلاغا بوقوع حادث على طريق السويس الصحراوى باتجاه مدينة القاهرة الجديدة بين أتوبيس نقل ركاب يتبع إحدى الشركات الخاصة ويقل العاملين بالشركة ، وسيارة نصف نقل، وفور تلقى البلاغ انتقل رجال الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، لفحص البلاغ وإسعاف المصابين .

الانتقال لموقع الحادث وحصر المصابين

وبالانتقال تبين وقوع تصادم بين أتوبيس نقل ركاب يتبع شركة خاصة يستقله عدد من العمال، وسيارة نصف نقل، وقد أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 23 أخرين، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى القاهرة الجديدة ومستشفى السلام ومستشفى البنك الأهلي لإسعافهم.

تحرير محضر بالواقعة

وقد تحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة أثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.

كما انتقلت النيابة إلى موقع الحادث للمعاينة وسؤال المصابين فضلا عن انتداب خبير فنى لإصدار التقرير الفني للحادث، وانتداب الطب الشرعي للتصريح بدفن الجثة.