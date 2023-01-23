قادة 4 دول تحذر من نشوب حرب عالمية ثالثة بسبب الأزمة الأوكرانية

جدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتر مدفيديف، تحذيراته من اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية بعد استعداد أمريكا للصراع مؤخرا.

ويأتي هذا في ظل تصريحات متنوعة لبعض القادة حول العالم بشأن الحرب العالمية الثالثة، إذ خرج مدفيديف، صباح اليوم الاثنين، ليوضح أن تحرك روسيا لمواجهة أوكرانيا، جاء في ظل سعي أمريكا عبر أقمارها الصناعية للتحرك ضد روسيا، مشيرا إلى أنه حاليا يبدأ التوقع بوجود خطر الحرب العالمية الثالثة.

ما ذا قال الرئيس الشيشاني؟

وكان الرئيس الشيشاني، رمضان قدير، المعروف بدعمه الكامل لروسي، خرج قبل بضعة شهور، ليوضح أن النزاع في أوكرانيا هو حرب عالمية ثالثة لأن الدول الأوروبية تشارك في الأزمة الأوكرانية متفقة في تحالف الناتو ضد روسيا.

تعليق صربيا على الحرب العالمية الثالثة

وخرج أيضا قبل أيام، وزير خارجية صربيا، إيفيتسا داتشيتش، ليشير إلى أن أوكرانيا تشهد الحرب العالمية الثالثة، على الرغم من أن كل الأحداث العسكرية تجرى في منطقة واحدة.

وأوضح أن سبب إطلاقه هذا الأمر، وجود تأثيرات عالمية على عدة دول جراء الأزمة، وكذلك انقسام الدول داخل الأمم المتحدة لتأييد روسيا، معربا عن وقوف صربيا موقف المحايد حتى الآن وسط رفضها للعقوبات المفروضة على روسيا من قبل الدول الغربية.

حديث بايدن عن الحرب العالمية الثالثة

وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ شهر أثناء زيارة الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي الاستثنائية إلى واشنطن، أن بلادهه لا تريد إشعال فتيل حرب عالمية ثالثة بسبب الأزمة في أوكرانيا.