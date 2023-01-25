«الخشت» يقرر استحداث أول قسم متخصص في الأمن السيبراني بـ«حاسبات القاهرة»

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أمس، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، وقدم مجلس جامعة القاهرة التهنئة بمناسبة ثورة 25 يناير، كما قدم التهنئة للشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة 71، وثمن المجلس تضحيات رجال الشرطة وشهدائها الشرفاء والتي تثبت بطولة وعطاء رجال الشرطة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرارفي كل ربوع الوطن.

وكلف الدكتور محمد الخشت، باستحداث أول قسم في تخصص الأمن السيبراني بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي، بهدف إعداد كوادر مؤهلة للدولة للعمل في هذا المجال، انطلاقا من كونه يقع في صميم الأمن القومي والاستراتيجي لأي دولة في العالم خاصة بعد التقدم الكبير الذي حققته مصر في مجال التحول الرقمي.

اتفاقات دولية جديدة بين جامعة القاهرة وجامعات أجنبية وعربية

ووجه رئيس الجامعة الشكر لعمداء الكليات على تنفيذ المعايير والسياسات الموضوعة للامتحانات والأداء المتميز خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددًا على ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج.

وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة، ووجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمدن الذكية والمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة للاختراع والابتكار والفنون للطلاب، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم.

«الخشت»: تكثيف برامج التوعية للطلاب والزيارات الميدانية للمدن الذكية والمشروعات القومية

واستعرض المجلس الاهتمام الكبير الذي توليه جامعة القاهرة لعقد الاتفاقيات الدولية والدرجات العلمية المشتركة في مختلف المجالات، مع عدد من جامعات دول أجنبية بينها الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء مركز التطوير المهني، لعقد درجة علمية مشتركة لتعلم اللغة العربية في الصين من خلال وضع البرامج وطرق التدريس اللازمة، واستقبال طلاب من الصين للدراسة بجامعة القاهرة.

كما وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم، منها مذكرة التفاهم بين كلية الآداب وجامعة «بابلو دي أولا بيدي» في إشبيلية، الخاصة بإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى عقد درجة دكتوراه في الحوكمة ومكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وإنشاء برنامج دراسي بنظام الساعات المعتمدة للدراسات السينمائية بكلية الآداب.

وأقر مجلس جامعة القاهرة، اقتراح الدكتور محمد الخشت بتعديل نظام رئاسة مجالس إدارات عدد من المراكز التابعة للجامعة واللوائح الخاصة بها، بحيث لا يكون رئيس الجامعة رئيسا لمجلس الإدارة على أن يتولى رئاسة بعض المراكز نائب رئيس الجامعة المختص بمجالها، بينما يقتصر رئيس الجامعة فقط على رئاسة مجالس إدارة المراكز التي تدخل في صميم العملية التعليمية.

مجلس الجامعة يوافق على تقديم منح للطلاب الأفغان وبعض الدول الأفريقية

كما وافق مجلس جامعة القاهرة، على الاستجابة لمختلف الحالات الإنسانية للطلاب والمرضى من المواطنين في العديد من الجوانب، ومن بينها تقديم الخدمات العلاجية، وتخصيص منح للإقامة داخل المدن الجامعية لطلاب دولة أفغانستان، وعدد من أبناء بعض الدول الأفريقية بجامعة القاهرة، في إطار مراعاة الجامعة للظروف القهرية التي يمرون بها، وحرصا على مستقبلهم ودعما لقوة مصر الناعمة ودورها الدولي.

واستعرض مجلس الجامعة، تنفيذ أعمال مكافحة الحريق والإنذار الآلي داخل المستشفيات الجامعية، والتي يتم تنفيذها من خلال الجهات القومية، كما استعرضوا الإجراءات الخاصة بجامعة القاهرة الأهلية، ومن بينها تشكيل لجنة مختصة قدمت تصورا أكاديميا للجامعة يتضمن 18 برنامجا أكاديميا و11 كلية.