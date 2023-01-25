قائمة أطعمة تحمي من خطر الوفاة المبكرة.. هتجمد قلبك وتقوي مناعتك

يرغب جميع البشر في الحفاظ على صحتهم، وتجنب أي أمراض قد ينتج عنها وفاة مبكرة، لكن لا يدري كثير منهم، كيف يمكنهم أن يحققوا تلك الرغبة الملحة بطريقة صحيحة، علما بأن أبرز الحلول الصحية، لتحقيق عمر أطول للإنسان، تتمثل في اتباع حمية غذائية، بحسب دراسة حديثة.

وأشارت نتائج الدراسة، الصادرة عن جامعة «هارفارد» الأمريكية، إلى أن بعض التغبيرات في النظام الغذائي، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على العمر الذي يمكن أن يعيشه، إذ أن هناك أغذية تساهم في إطالة العمر، وتساعد على الاحتفاظ بصحة جيدة، وأطعمة أخرى تساهم في إصابته بالأمراض، بالتالي ارتفاع نسب الوفاة، وفقا لـ«سكاي نيوز».

أطعمة تحمي من خطر الوفاة المبكر

تقول الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية ورئيس قسم البكيتريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشار حالات الوفاة المفاجئة، ويعد السبب الأكبر فيها، تعرض الشخص لبعض السكتات الدماغية، نتيجة لترسب الجلطات على شرايين القلب والمخ، كما أن العوامل الوراثية واتباع العادات غير الصحية في نمط الحياة، يؤثر في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، التي تشكل خطرا على حياة الإنسان.

أطعمة صحية ينصح بتناولها

توضح «نهلة» لـ«الوطن»، أن اتباع الأشخاص لنظم غذائية معينة، يساهم بشكل كبير في حماية الجسم من التعرض للأمراض المزمنة، ويقلل من خطر الوفاة المبكر.

وتشير استشاري التغذية، إلى أن هناك بعض الأطعمة الصحية، التي لا يوجد لها أي أعراض جانبية تؤثر على الحالة الصحية للفرد، وتحمي من الأمراض كالقلب والسرطان، ويأتي في مقدمتها الخضروات الورقية الخضراء، مثل الجرجير، والبقدونس، والنعناع، إذ ينصح بتناولها خلال اليوم في الوجبات المختلفة، كونها غنية بالألياف، والمعادن، ومضادات الأكسدة المفيدة لصحة القلب.

وتنصح بضرورة تناول الفواكه، مثل: الفراولة، البرتقال، الليمون، والكرز، كونها تتميز بتوافر مركب «البوليفينول»، الذي يقلل نسبة الدهون في الدم ويمنع الالتهابات.

أطعمة يجب الابتعاد عنها

تضيف استشاري التغذية، أن التوت البري يعد مفيدا لصحة القلب، إذ يساعد على تدفق الدم في الشرايين وحماية الخلايا من التلف، موضحة أنه يفضل الإكثار من تناول المكسرات، كونها تحتوى على «أوميجا 3»، بالإضافة إلى ضرورة الابتعاد عن الأطعمة المقلية والمخبوزات وتقليل تناولهما بشكل مستمر، لأنهما يضعفان المناعة.