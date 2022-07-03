لأول مرة.. دفع مصاريف توصيل الطعام بالعملات المشفرة

قالت شركة BitPay العاملة كمزود خدمة دفع بيتكوين والعملات المشفرة، إنه الأن أصبح بإمكان حاملي العملتين المشفرتين «شيبا إينو» و«دوجكوين» الدفع لإحدى شركات توصيل الطعام الشهيرة عالميا من خلال هذه العملات بدلا من النقود العادية.

ووفقا لتغريدة للشركة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه الأن يمكن الدفع لشركة توصيل الطعام عن طريقة الدفع هذه حصرية لبطاقات هدايا BitPay وبطاقات BitPay، لأن الشركة لا تقبل بعد مدفوعات العملة المشفرة المباشرة.

طرق الدفع البديلة

وتشمل طرق الدفع البديلة Menufy، شريك BitPay ، الذي يقبل المدفوعات من محافظ العملات المشفرة للإخراج أو التسليم من سلاسل المطاعم الإقليمية أو الوطنية، وفق موقع investing.

وتقبل شركات توصيل الطعام مثل DoorDash و GrubHub، إضافة إلى مطاعم الوجبات السريعة مثل Grill و Chili’s و Carrabba’s Italian Grill و Steak ‘n Shake وغيرها الكثير، العملات المشفرة عبر BitPay.

زيادة الاقبال على الدفع بالعملات المشفرة

واشار BitPay إلى زيادة قبول العملات المشفرة كملة للدفع مع الوقت ومع اقبال المزيد من الشركات لإعتمادها.

وفي الأسابيع الأخيرة أعلن العديد من صانعي الساعات الفاخرة مثل Tag Heuer و Hublot و Breitling بقبول العملات المشفرة عبر معالج الدفع الرقمي BitPay، إضافة إلى السلع الفاخرة وتوصيل الطعام، أعلنت شركة Panini America، وهي شركة متخصصة في المقتنيات الرياضية، عن الإطلاق القادم لمحفظتها المشفرة التي ستدعم العملات المشفرة مثل Shiba Inu و البيتكوين وغيرها بالاشتراك مع BitPay.