أطعمة تساعد على علاج التهاب المعدة.. بينها الزبادي والخضروات

يرغب عدد كبير من الناس في معرفة أفضل الأطعمة التي تساعد على علاج التهاب المعدة، ولكنهم ليس لديهم معلومات كافية عن أهم أعراض أو أسباب الإصابة بالتهابات المعدة، التي منها الشعور بألم كبير، القيء والغثيان، ويمكن أن يصاحبه دم في بعض الأحيان، الشعور بالإمتلاء أعلى البطن بعد تناول الطعام، لذا تستعرض «الوطن»، أفضل الأطعمة التي تساعد على علاج التهاب المعدة بشكل صحيح.

ومن جهتها، قالت الدكتور نهلة عبدالوهاب، استشاري التغذية ورئيس قسم البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ معرفة الأطعمة التي تساعد على علاج التهاب المعدة يتوقف على معرفة أسباب وأعراض هذا المرض وكيفية الوقاية منه، موضحة أن أشهر الأعراض التي يعاني منها الشخص الذي لديه التهابات في المعدة هي، الشعور بحرقان شديد، فقدان الشهية، سوء في عملية الهضم، وانتفاخ شديد في البطن، بالإضافة إلى أن أهم أسباب الإصابة بها هي الصدمات النفسية، انخفاض في تدفق الدم إلى المعدة، فضلًا عن الأضرار الناتجة عن التعرض الكبير للإشعاعات.

الأطعمة التي تساعد على علاج التهاب المعدة

وأضافت أن الأطعمة التي تساعد على علاج التهابات المعدة تتعدد وتختلف حسب الحالة الصحية للمريض، ويعد اتباع حمية غذائية غنية بالفواكه، الخضروات، والألياف خيارًا صحيًا لمرضى قرحة والتهاب المعدة، وتتضمن تلك الأطعمة، ما يلي:

- البروكلي والقرنبيط، النعناع والسبانخ.

- الموز لأنه يحمي جدار المعدة من الالتهابات.

- تناول الأطعمة التي تساعد على تكوين البكتيريا النافعة مثل الزبادي، الخضروات النافعة مثل البقدونس، والخس.

- تناول ملعقة من زيت الزيتون على معدة فارغة صباحًا، أو إضافتها لطبق السلطة في أثناء وجبة الإفطار، فضلًا عن تناول العسل والشوفان.

أطعمة يجب الابتعاد عنها في حالة الإصابة بالتهاب المعدة

كما نصحت «نهلة»، بالابتعاد عن الأطعمة التي قد تزيد من أعراض التهاب المعدة، ومنها ما يلي:

الحمضيات، مثل البرتقال، الليمون، والطماطم.

المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل، القهوة، الشاي، ومشروبات الطاقة.

الأطعمة الدهنية، المقلية، الحارة، والأطعمة الغنية بالسكريات والمخبوزات.

كما يفضل أن يبتعد الشخص عن كل المسببات التي تؤدي إلى حالة نفسية سيئة، لأنها تساعد على زيادة الإصابة بأعراض التهاب المعدة بشكل أكبر من غيرها، بالإضافة إلى تجنب التدخين بشكل كامل.

الابتعاد عن وصفات مواقع التواصل

وأشارت رئيس قسم البكتيريا والمناعة إلى ضرورة الانتباه إلى الوصفات الطبيعية التي تنشر بشكل كبير على مواقع الإنترنت المختلفة، مثل تناول الثوم أو خل التفاح على معدة فارغة،والتي يمكن أن تكون مفيدة ولكن في حالات معينة وليس بشكل عام، كونها تسبب التهابات شديدة في المعدة.