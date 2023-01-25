بدء اليوم الأخير لامتحانات الترم الأول لـ«الإعدادية» بمادتي العلوم والهندسة

يختتم طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحانات منتصف العام للشهادة الإعدادية، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات اليوم بمحافظة القاهرة بمادة الهندسة، ويؤدي طلاب محافظة الجيزة الامتحان في مادة العلوم، وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا والأمراض التنفسية.

امتحانات الإعداداية

وأكدت المديريات التعليمية، انعقاد غرفة العمليات منذ صباح اليوم، للتأكد من وصول أوراق الأسئلة في موعدها، وسير العملية الامتحانية دون أي معوقات، وتذليل العقبات التي تواجه الطلاب داخل اللجان.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

وشددت المديريات التعليمية، على منع دخول الهاتف المحمول مع الطلاب إلى داخل اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للتعليمات، ومواجهة الغش الإلكتروني وتطبيق قانون الغش على كل من يحاول الغش بنشر أو تصوير ورق الأسئلة عبر صفحات الغش.

وأوضحت المديريات التعليمية، استمرار أعمال التصحيح داخل الكنترولات، وعقد ورش عمل بعد انتهاء الامتحان ووضع نموذج الإجابة، مطالبة بمتابعةً أداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح، وإذا اكتشف خلل في التصحيح في إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تصحيحه، ومراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة، والتأكد منه، والالتزام به ومناقشة الإجابات الأخرى واعتماده من الموجه العام.