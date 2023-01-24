موعد تصحيح أوراق إجابات امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظات

بدأت عدد من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، العمل فى مراكز تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول، وسط تأكيدات بالالتزام بالدقة والشفافية لإتاحة مبدأ تساوي الفرص بين الطلاب

تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من الامتحانات

مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قال فى تصريحات صحفية إنه جرى التشديد على جميع المديريات التعليمية بضرورة الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية، أول بأول، على أن يتم تصحيح كل مادة فور الانتهاء منها، مؤكداً ضرورة المراجعة الجيدة على التصحيح ورصد وجمع الدرجات، بشكل دقيق، حتى يأخذ كل طالب حقه.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من جميع الامتحانات بأيام قليلة، خلال إجازة نصف العام

بدء تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بدء إجراء عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ضرورة مراعاة نماذج الإجابة والتقديرات وتوزيع الدرجات لصالح الطالب مع مراعاة الدقة والسرية، في أثناء إجراء عملية التصحيح لكراسات الإجابة في المواد وأثناء رصد الدرجات وتجميعها.

الشفافية بكنترول الشهادة الاعدادية

وجرى البدء فى تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية الثلاثاء، وشدد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، على العاملين لكنترول تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية ضرورة الالتزام بمعايير الشفافية خلال إجراء عملية التصحيح.

حيث أجرى ياسر عمارة، جولة تفقد خلالها كافة لجان تقدير المواد المختلفة بما في ذلك غرف الكنترول الستة والمخصصة لتجميع الأوراق المرتبة أبجدياً، والغرفة السرية والغرف الرئيسية لأعمال الكنترول، رافقه سيد حمدان وكيل المديرية، وتفقدوا خلالها مراحل التقدير والرصد المختلفة التي تدور أعمالها بمقر كنترول الشهادة الإعدادية.

وانطلقت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، أعمال التصحيح في الشهادة الإعدادية لمادة اللغة العربية، على أن تكون أعمال التصحيح في المواد المختلفة أولًا بأول، وسط توجيهات بالدقة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات.