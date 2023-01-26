تدريب جديد من «الهجرة» بداية من 28 يناير للشباب الراغبين في العمل الحر

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن دورات تدريبية جديدة، تستهدف تقديم كيفية التفكير في مشروع خاص وحتى التنفيذ ونجاح المشروع، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات خاصة الأكثر تصديرا لها، ومن أجل الشباب الراغبين في العمل الحر.

خلال الفترة من 28 يناير وحتى 30 يناير الجاري

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تفاصيل الدورات التدريبية المتاحة، عبر الصفحة الرسمية للمركز، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وتتضمن المنشور: «لكل المهتمين إزاي يبدأوا مشروعهم الخاص لحد التنفيذ، أعداد محدودة للتسجيل، متاح تدريب توليد فكرة مشروعك ودا هتتعلم فيه مراحل الوصول لفكرة مشروع، تحديد الاحتياجات واللي موجودة لتوليد أفكار فعالة و ناجحة، طرق توليد الأفكار، تحديد أهداف مشروعك، تكوين نموذج أولي لفكرة مشروعك».

وأضاف المركز المصري الألماني، أن تدريب توليد فكرة مشروعك، سيكون لمدة 3 أيام، خلال الفترة من 28 يناير وحتى 30 من الشهر ذاته، بمقر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في المعادي.

تفاصيل التدريب الثاني

وأشار المنشور إلى أن التدريب الثاني هو «تدريب كيفية بدء مشروعك الخاص» والذي يتضمن: «التعرف على أشكال الشركات المختلفة وإزاي تختار الشكل المناسب لمشروعك، الخطوات اللازمة لبدء مشروعك، تحديد قيمة مشروعك والعمل على إبرازها، التعرف على عملائك وتحديدهم، تحديد قنوات الاتصال مع العميل، تكوين خطة تنفيذ للمشروع، وضع مخطط للشراكات المفيدة لبدء مشروعك، التعرف على نوع هيكل التكاليف الخاص بمشروعك وتكوين خطة مبدئية له، التعرف على أنواع الإيرادات المختلفة وتحديد أنهى نوع أنسب لمشروعك».

وأوضح المركز المصري الألماني خلال المنشور أن «تدريب كيفية بدء مشروعك الخاص» سيكون خلال الفترة من 31 يناير حتى 2 فبراير، من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا، داخل مقر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في المعادي.