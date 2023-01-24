«المركز المصري الألماني» يعلن عن دورة تدريبية جديدة لشباب المحافظات

في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتوظيف، أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن تنظيم دورة تدريبية جديدة، ضمن خطة عمل المركز التي تقوم على توفير الدورات التدريبية المختلفة، لتوفير فرص عمل للشباب بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لمكافحة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات الأكثر تصديرا لها، من خلال توفير التدريب والتأهيل كبديل آمن للشباب.

التخطيط والتنبؤ وتحديد الأهداف لإدارة أي مشروع

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تفاصيل الدورة التدريبية الجديدة عبر صفحته على فيس بوك، وتتضمن المنشور: «تعتبر وظيفة مدير مشروعات من الوظائف المطلوبة في مجالات كتير ومختلفة، عشان كدة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يقدملك تدريب إدارة المشروعات».

وأضاف المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، خلال المنشور: «تدريب إدارة المشروعات هتتعلم منها التخطيط والتنبؤ وتحديد الأهداف لإدارة أي مشروع، إدارة الجدول الزمني، إدارة التكاليف المالية والموارد البشرية، إدارة أصحاب المصلحة، التعرف على أدوات إدارة المشروعات من أجل توثيق المشروع وتتبعه».

التعرف على أدوات إدارة المشروعات من أجل توثيق المشروع وتتبعه

وأشار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، إلى أن تدريب المشروعات سيكون خلال الفترة من يوم 29 يناير وحتى 2 فبراير المقبل، في أيام (29 يناير، 30 ينايرـ 31 يناير، 1 فبراير، 2 فبراير)، وذلك «أون لاين» من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 10 مساء.