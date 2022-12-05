عاجل.. طفل يدهس 4 طالبات نتيجة السرعة الزائدة في البراجيل بالجيزة

أصيبت 4 طالبات بالإعدادية أمام مدرستهم الكائنة بعزبة البراجيل، بسبب طفل يقود سيارة والده بسرعة فائقة واستهتار، ونقل المصابون إلى مستشفى إمبابة العام، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من اللواء علاء فتحى نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين أمام مدرسة الفاروق عمر بعزبة البراجيل دائرة القسم على الفور امر العميد هانى شعراوي رئيس قطاع الشمال العقيد محمد ربيع مفتش المباحث بالأنتقال إلى مكان الحادث

وبالانتقال والفحص تبين ان سيارة ماركة فيرنا يقوم قائدها بالقيادة برعونة واستهتار مما أدى إلى اصطدامه بكل من ، طالبة ١٢ سنة بالصف الثانى الاعدادى مصابة " بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " ، طالبة ١٦ سنة مصابة " بكدمات وسحات خفيفة بالجسم " ، طالبة ١٧ سنة بالصف الثانى الثانوى مصابة شرخ بسيط بالقدم اليسرى " وجميعهم طالبات بذات المدرسة ومقيمين دائرة القسم ، تم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام وتقديم الرعايا الطبيه لهم وخروجهم، وعقب ذلك فر قائد السيارة من المكان تارك السيارة بالكشف عن السيارة تبين انها ملك ميكانيكى ٣٩ سنة مقيم البراجيل

بأجراء التحريات تبين ان مرتكب الواقعة نجله ١٤ سنة ميكانيكى ومقيم بذات العنوان تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المذكوران وايدا ما جاء بالفحص تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات