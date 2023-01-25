افتتاح معرض «أهلا رمضان» بأبو كبير بالشرقية اليوم.. وتخفيضات تصل 40%

قال محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية، إن المديرية بالتعاون مع الغرفة التجارية أقامت نحو 19 معرض لـ«أهلا رمضان»، و38 شادرا فضلا عن إقامة عدد 21 من السيارات المتنقلة اتجاه القرى والعزب.

أوضح محمد سعد، أن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، سيفتتح اليوم الأربعاء معرض أهلا رمضان بمدينة أبو كبير بتخفيضات تصل 40%.

وتابع مدير عام الرقابة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الشرقية الدكتور ممدوح غراب يفتتح الأربعاء معرض «أهلا رمضان» بأبو كبير بالشرقية، رفقة فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والغرفة التجارية بالمحافظة ورئيس مجلس مدينة أبو كبير المحاسب عبادة محمد، لافتًا إلى توفر كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون تخفيضات 10% إلى 40%، مشيرًا إلى بقاء المعرض قائما حتى بعد أيام عيد الفطر المبارك.

افتتاح معرض أهلا رمضان بأبو كبير بالشرقية

وأشار مدير عام الرقابة بتموبن الشرقية، إلى أن المديرية أقامت 19 معرضا «أهلا رمضان» 2023 بمراكز الشرقية، فضلا عن 38 شادرا في نفس المراكز، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة والبالغ عددها نحو 21 سيارة، لتوفير كافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة تصل 40%، وغدا سيتم افتتاح معرض «أهلا رمضان» بأبو كبير بتخفيضات كبيرة على كافة السلع الغذائية قدرها 40%.

تواجد معارض أهلا رمضان بالقرب من مجالس المدن

وأوضح محمد سعد أن معارض «أهلا رمضان بالمدن غالبا يتم تخصيص أماكنها بالقرب من مقرات مجالس المدن، لسهولة الوصول إليها دون عناء من قبل المواطنين.

تخفيضات تصل 40% بمعرض أهلا رمضان أبو كبير

وقال محمد سعد أن معرض أهلا رمضان بأبو كبير يتم افتتاحه الأربعاء رسميا في حضور محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، الذي يؤكد على الرقابة على الأسعار وخفضها حسب السعر المتفق عليه، وأن نسبة التخفيضات تصل 40% جراء مشاركة عددا من الشركات الكبرى في مجال تجارة المواد الغذائية والزيوت والصابون فضلا عن شركة التموين والتجارة الداخلية.