«الوطني الاتحادي» بالسودان لقناة القاهرة الإخبارية: ندعو لاستمرار الحوار بين القوى السياسية

قال يوسف محمد زين، رئيس الحزب الوطني الاتحادي السوداني، إن محاولة التوصل إلى حل للأزمة الحالية في البلاد بشكلها الحالي لن تصل إلى النهائيات والغايات المطلوبة، متابعا: «نحن في القوي الوطنية كنا جزءا مؤسسا للمجلس المركزي، والبعض خرج والبعض أخرج خلال الصراعات بين المكونات السياسية».

المحاصصة الحزبية تؤدي على صراع

وأضاف «زين»، خلال حوار خاص على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت: «يوم 1/1/2019 كان لنا هدف واحد وهو إسقاط النظام في السودان - نظام البشير- وتم التوافق على أن المرحلة الانتقالية تكون للتكنوقراط، وتكونت الحكومة الأولي بشيء قريب من ذلك ثم بعد اتفاقية جوبا 2020 تم تشكيل الحكومة الثانية وكانت حكومة محافظات حزبية ومن هنا كان الصراع والمحاصصة الحزبية تؤدي على صراع على السلطة وظهرت الصراعات الداخلية.. والمجلس المركزي تفكك».

نؤكد على حق الجميع في المشاركة

وتابع رئيس الحزب الوطني الاتحادي في السودان: «الدعوة إلى منصة التأسيس وأن يجلس كل الفرقاء الذين شاركوا في الثورة وندعو إلى استمرار الحوار بين كل القوي السياسية ونؤمن بمشاركة الجميع في العملية السياسية في إطار الانتقال إلى الدولة المدنية التعددية وبالتالي نؤكد على حق الجميع في المشاركة».