عضو «أمناء الحوار الوطني»: انحازنا للمواطن في اختيار الموضوعات

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأمانة الفنية انتهت من التجهيزات اللوجستية لجلسات الحوار الوطني المقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أن الجلسات تشهد مجهودات كبرى من كل القوى السياسية سواء المؤيدة أو المعارضة للخروج بمخرجات غير تقليدية تصب في مصلحة المواطن.

وضع خارطة طريق للجلسات النقاشية

وأضاف الكشكي، خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن الاجتماعات المقبلة لمجلس الأمناء ستكون لوضع خارطة طريق للجلسات النقاشية المرتقبة بعد الإعلان عن الموضوعات التي سيتم مناقشاتها خلال الجلسات بعد عمل استمر لمدة 18 جلسة.

أولوية قصوى للقضايا التي تشغل الرأي العام

وأوضح عضو مجلس الأمناء أن الحوار الوطني انحاز بشكل كبير للمواطن ووضع أولوية قصوى للقضايا والموضوعات التي تشغل الرأي العام وتهم المواطنين سواء غلاء الأسعار أو التضخم أو عجز الموازنة والاستثمار، بالإضافة إلى القوانين في المحور السياسي مثل ملف المحليات وقانون مجلسي الشيوخ والنواب، وغيرها من الموضوعات المهمة.

وأشار الكشكي إلى أن جلسات الحوار الوطني سوف تكون بالتوازي بين الثلاث محاور بموجب ثلاث جلسات في الأسبوع وتستمر كل جلسة لمدة 3 ساعات وتضم 30 عضوا من الخبراء والمتخصصين ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المقترحات، مشيرا إلى أن الموضوع الواحد ممكن يستغرق أكثر من جلسة.