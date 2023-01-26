هل يتم التسجيل على موقع لقاح كورونا للجرعة الخامسة؟.. «الصحة» تجيب

نفي الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، التسجيل مجددا على موقع لقاح كورونا للحصول على الجرعة الرابعة أو الخامسة، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التسجيل على الموقع هو للجرعة الأولى فقط، وباقي الجرعات تؤخذ في مواعدها المحددة دون التسجيل المسبق.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الجرعة التنشيطية مهمة لتعزيز الجهاز المناعي للجسم، والوقاية من التعرض إلى نقص المناعة المجتمعية تجاه فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة.

موقع لقاح كورونا

وعن موقف اللقاحات في مصر، كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بفضل توجيهات القيادة السياسية جرى تأمين حصة مصر من اللقاحات، ووجود فائض في مصر منها يكفي للجرعات التنشيطية المختلفة، مؤكدا أن اللقاحات تم التأكد من صلاحيتها ومأمونيتها بواسطة هيئة الدواء المصرية.

موقف التطعيمات في مصر

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أن معدل الحاصلين علي الجرعتين الأولي والثانية يصل الي مايقارب من 52%، مؤكدا استمرار عملية التطعيمات ورفع الوعي بين المواطنين بشأن اللقاحات كافة وليس كورونا فقط.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا في اصابات نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، وغيرها من الأمراض التنفسية، لذلك التطعيمات في غاية الأهمية.

في سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة كافة، للوقاية من فيروس كورونا والأمراض المعدية الأخرى، ولابد من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعي والبعد عن الزحام، مشددة على أن الإجراءات الاحترازية سلاح فعال ويجب اتباعها، كأسلوب حياة للمواطنين بشكل دائم.