بعد تراجعاته الأخيرة.. الدولار مستقر بالبنوك وأقل سعر في «بنك التنمية»

حافظ سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه، على استقرارٍ ملحوظ بعد تراجعات ملحوظة اليومين الماضيين في سعر العملة الأمريكية، وظل أقل سعر للدولار أمام الجنيه في البنوك الحكومية، وتحديداً بنك التنمية الصناعية، عند 29.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر، 29.60 جنيه للبيع، و29.50 جنيه للشراء، وجاء السعر في البنك المركزي المصري، عند 29.70 جنيه للبيع، و29.58 جنيه للشراء.

انخفض عالمي في سعر الدولار

واستقر مؤشر الدولار فوق مستوى 102 نقطة اليوم، بعد أن انخفض لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر عند 101.53 في الجلسة السابقة، حيث استوعب المستثمرون البيانات الأمريكية الضعيفة والتصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت أحدث البيانات انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في ديسمبر بينما انخفضت أسعار المنتجين الأمريكيين بأكبر قدر منذ أبريل 2020، مما أثار مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل.

ضغوط عالمية على العملة الأمريكية

تعرض الدولار لضغوط متجددة هذا العام حيث تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر السادس على التوالي إلى 6.5% في ديسمبر، وهي أدنى قراءة منذ أكتوبر 2021، مما رفع الآمال بأن التضخم بلغ ذروته عند 9.1% في يونيو.

استقر مؤشر الدولار فوق مستوى 102 نقطة اليوم الخميس، بعد أن انخفض لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر عند 101.53 في الجلسة السابقة، حيث استوعب المستثمرون البيانات الأمريكية الضعيفة والتصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

أظهرت أحدث البيانات انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في ديسمبر بينما انخفضت أسعار المنتجين الأمريكيين بأكبر قدر منذ أبريل 2020، مما أثار مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل.

تعرض الدولار لضغوط متجددة هذا العام حيث تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر السادس على التوالي إلى 6.5% في ديسمبر، وهي أدنى قراءة منذ أكتوبر 2021، مما رفع الآمال بأن التضخم بلغ ذروته عند 9.1% في يونيو.