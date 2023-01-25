وسائل إعلام: مدريد تقرر الانضمام إلى استراتيجية تزويد «كييف» بالدبابات

تستعد إسبانيا، لتسليم دبابات من طراز «ليوبارد-2» إلى أوكرانيا، وقالت صحيفة «إل باييس» المحلية، إن السلطات في «مدريد» قررت، الانضمام إلى الاستراتيجية الغربية القاضية بتزويد «كييف» بـ«دبابات»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«سبوتنيك»، الروسية.

وكانت وسائل الإعلام، قالت في وقت سابق، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد يعلن اليوم، عن نقل 30 إلى 50 دبابة من طراز «أبرامز» إلى «كييف»، فيما أوضح مسؤول أمريكي، أن حزمة «دبابات أبرامز» المرتقبة، لن تصل على الأرجح إلى أوكرانيا في وقت قريب، موضحا لقناة «أيه بي سي»، الأمريكية، أن الدبابات قد لا تستلمها «كييف» قبل عام، بسبب حاجة «واشنطن» لإبرام العقود ذات الصلة مع الشركات المصنعة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية السابق «سي آي أيه»، مايك بومبيو، أشار في وقت سابق، إلى أن «واشنطن» دربت الجنود الأوكرانيين لفترة طويلة جدا، مشيرا في تصريح لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، إلى زيارته جنوب شرق أوكرانيا أكثر من مرة.

«فاجنر» العسكرية الخاصة تحقق تقدما في «باخموت»

ميدانيا، دارت معارك في أحياء بمدينة «باخموت»، كانت تخضع لسيطرة أوكرانية، وقالت سلطات الموالية «مقاطعة دونيتسك»، التي أعلنت «موسكو» ضمها في 2022، إلى أراضي «روسيا الاتحادية» إثر استفتاء، إن وحدات مجموعة «فاجنر» العسكرية الخاصة حققت تقدما في باخموت، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.