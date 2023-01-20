لماذا زار مدير المخابرات الأمريكية كييف؟..باحث بالعلاقات الدولية يوضح الأسباب

أكد الدكتور سعيد سلام، الباحث في العلاقات الدولية، أن زيارة مدير المخابرات الأمريكية للعاصمة الأوكرانية كييف تأتي في إطار التنسيق بين الولايات المتحدة وحلفائها حول دعم أوكرانيا عسكريا، لتتمكن من الدفاع عن نفسها في مواجهة العملية الروسية.

أسباب زيارة مدير المخابرات الأميركية لكييف

وفي مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية عبر تطبيق سكايب، قال سلام إن الأهداف المعلنة عن زيارة مدير المخابرات الأمريكية إلى كييف لم تكن تستحق إجراء هذه الزيارة من الأساس، وكان من الممكن مناقشتها عبر الهاتف أو أي وسيلة تواصل أخرى.

وأضاف «أعتقد أن الأهداف الحقيقية من الزيارة الأخيرة، هي وضع اللمسات الأخيرة على العملية الهجومية التي تخطط أوكرانيا لشنها ضد القوات الروسية خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة»، مشددا على أنها «لن تكون اعتداء على روسيا، لكن ستكون على الأراضي الأوكرانية التي استولت عليها القوات الروسية».