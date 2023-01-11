سعر السمك اليوم الأربعاء في الأسواق.. اعرف الجمبري وصل كام؟

شهد سعر السمك اليوم الأربعاء 11 يناير 2023، تباينا في الأسعار وفق النوع والسوق الذي تباع به، حيث سجل سعر البلطي وفق جولة أجرتها «الوطن» في بعض الأسواق ما بين 43 و46 جنيها في سوق الجملة، والبلطي مقاس 2، أو درجة 2، تراوح سعره ما بين 37 و41 جنيها.

وفي السطور التالية، نستعرض سعر السمك اليوم في الأسواق، حيث جاء كالتالي:.

سعر السمك اليوم

تراوح سعر البلطي الأسواني ما بين 20 و45 جنيها.

تراوح سعر الفيليه البلطي ما بين 30 و170 جنيها، وبلغ سعر البياض الأملس، مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيه، وتراوح سعر المكرونة السويسي بين 62 إلى 104 جنيهات، والبرانيس الإسكندراني، تراوح سعره بين 62 إلى 102 جنيهات، والمكرونة الخليجي 32 إلى 52 جنيها، والمكرونة المجمدة جاء سعره بين 30 إلى 40 جنيها.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

وجاء سعر السمك اليوم في أسواق العبور وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق كما يلي:

تراوح سعر البلطي بين 38 إلى 42 جنيها.

تراوح سعر البلطي الأسواني بين 20 إلى 45 جنيها.

بينما تراوح سعر الفليه البلطي بين 30 إلى 170 جنيها.

كما تراوح سعر قشر بياض بين 75 إلى 105 جنيهات.

قراميط شيلان سجلت 10جنيهات إلى 20 جنيها.

بينما تراوح سعر ثعابين بين 50 الى 250 جنيها.

سبيط - كاليماري - سابيا تراوح سعره بين 120 إلى 220 جنيها.

تراوح سعر كابوريا بين 30 لـ80 جنيها.

سعر السمك اليوم.. الدنيس والجمبري

دنيس سجل سعر الكيلو نحو 100جنيه إلى 160 جنيها حسب وزنه.

جمبري جامبو سجل سعره بين 365 لـ445 جنيها.

كما تراوح سعر كيلو البوري من 64 الى 84 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الوقار بين 75 لـ125 جنيها.

وسجل سعر السردين بين 35 إلى 65 جنيها.

كما تراوح سعر كيلو الماكريل بين 25 لـ 35 جنيها.