مقتل طفل طعنًا بالخطأ على يد والدته أثناء تجهيز الطعام بمنشأة ناصر

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بطعنه نافذة في الصدر، على يد والدته بالخطأ، أثناء تجهيزها الطعام بمنشأة ناصر، وتم التحفظ على الأم وأداة الجريمة، ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها.

وصول طفل مصاب بطعنة نافذة

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول طفل مصاب بطعنة نافذة في الصدر ووفاته أثناء محاولة إسعافه.

وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل يدعى «مصطفى.م.ح»، 14 سنة، وبالفحص تبين إصابته بطعنة نافذة في الصدر، وبسؤال والدته أكدت حدوث مشاجرة في المنزل بين أشقاء المجني عليه، وأضافت بأن المجني عليها دخل المطبخ وهي ممسكه بسكين أثناء طهو الطعام، فأصابته بطعنة نافذة بالخطأ، وتابعت بأن أهالي المنطقة نقلوا ابنها للمستشفى في محاولة لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم التحفظ على المتهمة وأداة الجريمة وجار إرسالها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.