ضبط «لصوص عدادات المياه» في الأميرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة عداد المياه الخاص بالعقار سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في مزاولة نشاطهما الإجرامي، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات، وارتكابهما 4 وقائع أخرى.

تم بإرشادهما ضبط المسروقات المُستولى عليها لدى عميلهما «سيئ النية»، مالك مخزن خردة ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.