كواليس ضبط 27 كيلو مخدرات بالشرقية للإتجار بها.. «أصناف مختلفة من السموم»

«كنت جايبهم بوزعهم على الناس عشان أكسب فيهم ومعايا كذا نوع عشان المكسب يكتر»..هكذا بدأ المتهم بالإتجار بمواد مخدرة تزن 27,500 كيلو جرام أقواله أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي للمعاينة وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق

تابع المتهم اعترفاته ..«كان معايا حشيش وأفيون وبانجو والسلاح اللي معايا كنت بدافع بيه ع نفسي والتلفون بكلم بيه الناس اللي هبعتلها كمية وكنت بحطهم في العربية عشان محدش يشك فيا».

تفاصيل الواقعة

تعود كواليس الضبطية لوصول بلاغ لمديرية أمن الشرقية بقيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بحوزته كمية لمخدر الحشيش تزن 2,500 كيلو جرام، وكمية لمخدر البانجو تزن 25 كيلو جراما، وكمية لمخدر الأفيون، وبندقية آلية، وعدد من الطلقات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وتبين أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تقدر بنحو 250 ألف جنيه تم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية للمتهم

حول العقوبة المتوقعة للمتهم، يقول الخبير القانوني أشرف ناجي، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «ناجي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.