تعرف على العقوبة القانونية لانتهاك حرمة أملاك الغير.. حبس وغرامة

يتساءل العديد من المواطنين حول العقوبة التي تقع على من ينتهك حرمة أملاك الغير، وما العقوبات التي ينالها من تسول له نفسه بارتكاب هذه الجرائم، وخلال هذا التقرير سيوضح ياسر سيد المحامي بالنقض، العقوبات التي تنتظر الأشخاص المتهمين بانتهاك حرمة أملاك الغير، وفقًا لما نص عليه قانون العقوبات.

انتهاك حرمة أملاك الغير جريمة يعاقب عليها القانون

قال المحامي إن القانون حدد مواد لانتهاك حرمة ملك الغير، وجاءت المادة 369 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه، «وذلك لكل من دخل عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر».

الحبس والعقوبة

وأضاف «سيد» أن «حال كانت وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حامل سلاح أو من 10 أشخاص على الأقل، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن عامين أو بغرامة لا تزيد عن 500 جنيه».

الاعتداء على سكن الغير

وأوضح المحامي أن المادة 370 نصت على أن مَن يعتدي على مسكن غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عامين أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه وذلك «لكل من دخل بيتا مسكونا أو مُعدا للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر».