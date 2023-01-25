ضبط شخصين بتهمة الترويج للمنشطات المحظورة عبر «فيس بوك»

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يقوم القائم عليها بالتروّيج لبيع الأدوية والمنشطات بكافة أنواعها.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد القائم على ارتكاب ذلك النشاط، وهما شخصان مقيمان في إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بـ ترويج الأدوية والمنشطات المهربة والمحظور تداولها داخل البلاد، كما تمّ ضبط مبلغ مالي من متحصلات الإتجار، وهاتفي محمول، وكمية كبيرة من عبوات المنشطات التي يتمّ تروّيجها.

وبمواجهتهما، أقرّا بالإتجار بالأدوية والمنشطات مجهولة المصدر والمحظور تداولها والترويج لها مقابل مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما.