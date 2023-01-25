خطوات تحميل تطبيق «اتكلم عربي» للمصريين بالخارج.. فيديو جديد من «الهجرة»

تحت شعار «اتكلم عربي وعيشها مصري»، أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أول تطبيق إلكتروني لأبناء المصريين بالخارج، في إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يستهدف التطبيق تعليم اللغة العربية لأبناء الجيلين الثاني والثالث، بطريقة بسيطة وجذابة.

خطوات عمل حساب بتطبيق «اتكلم عربي» لأبناء المصريين بالخارج

ونظرا لأهمية تطبيق «اتكلم عربي وعيشها مصري»، نشرت الصفحة الرسمية لمبادرة «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، مقطع فيديو قصيرا، تشرح خلاله خطوات عمل حساب لأبناء المصريين بالخارج، عبر التطبيق الإلكتروني للمبادرة، وتتضمن المنشور: «ده فيديو توضيحي بنشرحلكم فيه إزاي تعملوا أكونت على تطبيق اتكلم عربي لأولادكم، خطوات سهلة وبسيطة عشان أولادكم يلعبوا ويتعلموا عن اللغة بطريقة مش تقليدية، التطبيق موجود على الـ appstore أو googleplay».

تقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا

يذكر أن تطبيق «اتكلم عربي وعيشها مصري»، يتيح الفرصة للأجيال المصرية الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة في أي مكان عن طريق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، وبالاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية، من خلال تقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا.

كما يحافظ تطبيق «اتكلم عربي وعيشها مصري»، بشكل كبير على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين بالخارج.