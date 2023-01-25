مصرع شاب في مشاجرة مع جاره بسبب الأطفال بالإسماعيلية

لقي شاب مصرعه، صباح اليوم الأربعاء، على يد آخر في مشاجرة نشبت بينهما في مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد نشوب مشاجرة في منطقة «كسفريت»، التابعة لدائرة مركز فايد على الحدود مع محافظة السويس، وإصابة شخص بإصابة خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى، وتوفى فور وصوله.

وقال شهود عيان من أهالي القرية، إن مشادة نشبت بين الأطفال في مكان الواقعة، وتطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، اعتدي فيها أحد الأشخاص بقالب طوب على رأس المجني عليه «عبد المحسن.ك.س»، 39 سنة، مما أدى إلى وفاته.

انتقال المباحث الجنائية

ووجه اللواء محمود عاشور بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث الجنائية في مديرية أمن الإسماعيلية، يضم المقدم محمد سكر رئيس مباحث فايد ومعاونيه، لسرعة ضبط المتهم بارتكاب الواقعة.

وانتقل ضباط المباحث الجنائية إلي مكان الواقعة، وفرضت الشرطة كردونا أمنيا حول منزلي المتهم والمجني عليه، لمنع تجدد أي مشاجرة بين الطرفين، فيما تم التحفظ على الجثمان بالمستشفى.

انتداب الطبيب الشرعي

وأمرت جهات التحقيق في الإسماعيلة في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء بانتداب الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وإنهاء تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

وكلفت جهات التحقيق المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة، لمعرفة سبب المشاجرة، وضبط المتهم بارتكاب الواقعة.