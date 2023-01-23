حبس عاطلين ضبطا بـ240 طربة حشيش في حملة أمنية بالإسماعيلية

أمرت نيابة القنطرة شرق بالإسماعيلية، اليوم الاثنين، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع، وضبطهما بكمية كبيرة من مخدر الحشيش.

وواجهت جهات التحقيق المتهمين بالمواد المخدرة المضبوطة والتي وصلت إلى 260 طربة حشيش وكمية كبيرة من مخدر الهيدرو في حملتين لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كما واجهتهما بتحريات ضباط المكافحة حول نشاطهما.

حملة لضبط المتهمين

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية تمكنت من القبض على أحد العناصر المتهمة مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش بشمال سيناء حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، وبحوزته 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جراما، وكمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرامات، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

واعترف المتهم بتحصله على مخدر الحشيش من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العريش، ونجحت حملة أخرى في ضبطه وبحوزته 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، ومبلغ مالي، فيما تحفظت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على المواد المضبوطة.

محام: عقوبة مشددة قد تصل للمؤبد

وقالت آية عبد السلام، محامية، إن عقوبة المتهمين قد تصل إلى المؤبد، لاتجارهما في أكثر من نوع من المواد المخدرة، وتوجيه النيابة العامة لهما تهمة تكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن محاكم الجنايات في الفترة الحالية تعمل على معاقبة المتهمين بالاتجار في المخدرات بعقوبات كبيرة لما تمثله من خطورة كبيرة على المجتمع.