إخماد حريق معرض موبيليا شهير في العجوزة بـ12 سيارة إطفاء

نشب حريق في معرض شهير للموبيليا بحي العجوزة في الجيزة، وجرى إطفاء الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، حيث أتت النيران على الطابق الثاني بالكامل وجزء من الطابق الثالث، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، إخطارا من المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث العجوزة، يفيد بنشوب حريق في معرض شهير للموبيليا بشارع ترعة المجنونة بأرض اللواء دائرة القسم، وعلى الفور انتقل المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث العجوزة، والقوة المرافقة له.

وبالانتقال والفحص تبيّن أنّ المعرض مكون من أرضي و7 طوابق، الطابق 700 متر، والحريق نشب بالطابق الثاني بالكامل، والثالث جزئي «300 من أصل 700 متر»، وجرى إخماده بـ12 سيارة إطفاء والسلم الهيدروليك بواسطة الحماية المدنية، ويرجح أنّ سبب الحريق ماس كهربائي.

ولم يسفر عن الحادث عن أي إصابات أو وفيات، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.