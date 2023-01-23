السيطرة على حريق مطعم في قرية صفط اللبن بالمنيا دون خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع في مطعم فول وطعمية بقرية صفط اللبن التابعة لمركز المنيا، دون إصابات أو خسائر بشرية.

اندلاع حريق في مطعم دون خسائر بشرية

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق داخل مطعم فول وطعمية ملك «مكاريوس م»، بقرية صفط اللبن التابعة للوحدة المحلية بالبرجاية.

الحريق نشب بسبب ماس كهربائي

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده، وبإجراء التحريات الأولية تبين نشوبه بالمطعم بسبب حدوث ماس كهربائي دون إصابات بشرية، فيما تسبب الحريق في بعض الخسائر المادية، وتم عمل كردون أمني وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة واتخاذ اللازم.