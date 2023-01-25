خبير سيارات: العنصر البشري سبب حدوث 94% من الحوادث

قال معتز عاطف، خبير السيارات، إن سرعة قيادة السيارة واستخدام الهاتف، من بين العوامل المتسببة في الحوادث بنسبة كبيرة للغاية، موضحًا أن هناك إحصائية تؤكد أن العنصر البشري هو سبب حدوث 94% من حوادث السيارات، أما حالتي الطقس والعيوب الفنية يكونان السبب في الحوادث بنسبة 6%، مشيرا إلى أن السرعة تسبب العديد من المشكلات والحوادث، لأن رد فعل السائق يقل، إلى جانب تراجع قوة الفرامل ومسافة التوقف التي تحتاجها السيارة.

مواتير السيارات الجديدة عنيفة للغاية

وأضاف «عاطف»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أنه عند سرعة 50 كم تحتاج السيارة مسافة 13 مترا لكي تتوقف، أما عند سرعة 40 كم تحتاج السيارة مسافة 8.5 متر لكي تتوقف، مشيرًا إلى أن مواتير السيارات الجديدة عنيفة للغاية، ويوجد بها فرامل لا تتلاءم مع سرعتها إلا في بعض السيارات المخصصة للسباقات، موضحًا أن سرعة 100كم في السيارة القديمة مثلها في السيارات الحديثة، ولكن يكمن الاختلاف في الشعور بالسرعة.

مخاطر القيادة بسرعات عالية

وأشار خبير السيارات، إلى أن كل قائدي السيارات الحديثة يسيرون بسرعات عالية للغاية، على عكس قائدي السيارات التقليدية يخافون بسبب تأثير تدافع الهواء وصوته، وشعور السائق بخفة السيارة واهتزازها، لذلك فأغلب الحوادث تكون في السيارات الحديثة السريعة، محذرًا المواطنين من مخاطر القيادة بسرعات عالية يصعب التحكم فيها، معلقًا: «نسبة نجاة قائد السيارة على سرعة 30 كم هي 90%، وعلى سرعة 50 كم 50%، بينما على سرعة 80 كم تكاد تكون منعدمة».