مزادات السيارات ترفع مبيعات «المستعمل».. والأسعار تبدأ من 70 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
12:14 م | الثلاثاء 24 يناير 2023
سوق السيارات المستعملة- تعبيرية
أنعشت مزادات البيع الحكومية، لسيارات الحوادث والجمارك، مبيعات السيارات المستعملة، في وقت شهد فيه سوق المستعمل، استقرارا في الأسعار، وفق علي محمد محمود، عضو رابطة تجار السيارات، مؤكدا ان المستعمل، شهد ارتفاعا في حركة البيع مع استقرار الأسعار وخاصة بعد ارتفاع وتيرة المزادات الحكومية.
أسعار السيارات اليوم
تابع عضو رابطة تجار السيارات، أن سوق السيارات المستعملة، الآن يبحث عن السيارات مكيفة وناقل حركة أتوماتيك وقوة المحرك لا تتجاوز 1600 cc
استعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات المستعملة في السوق المحلية اليوم الثلاثاء.
سوق السيارات
بيجو 206 2001
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 79,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 70,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 83,000 جنيه
دايو لانوس 2002
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 79,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 76,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 84,000 جنيه
هيونداي أكسنت 2002
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 79,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 76,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 81,000 جنيه
بروتون ويرا 2005
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 79,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 89,000 جنيه
زوتى إكسبلوجن 2009
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 79,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 72,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 83,000 جنيه
بى واى دى F0 2014
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 79,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 76,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 85,000 جنيه
دايو لانوس 1996
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 80,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 73,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 90,000 جنيه
مازدا 323 1997
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 80,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 76,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 81,000 جنيه
دايو جوليت 1997
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 80,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 76,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 85,000 جنيه