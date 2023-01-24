مزادات السيارات ترفع مبيعات «المستعمل».. والأسعار تبدأ من 70 ألف جنيه

أنعشت مزادات البيع الحكومية، لسيارات الحوادث والجمارك، مبيعات السيارات المستعملة، في وقت شهد فيه سوق المستعمل، استقرارا في الأسعار، وفق علي محمد محمود، عضو رابطة تجار السيارات، مؤكدا ان المستعمل، شهد ارتفاعا في حركة البيع مع استقرار الأسعار وخاصة بعد ارتفاع وتيرة المزادات الحكومية.

أسعار السيارات اليوم

تابع عضو رابطة تجار السيارات، أن سوق السيارات المستعملة، الآن يبحث عن السيارات مكيفة وناقل حركة أتوماتيك وقوة المحرك لا تتجاوز 1600 cc

استعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات المستعملة في السوق المحلية اليوم الثلاثاء.

سوق السيارات

بيجو 206 2001

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 79,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 70,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 83,000 جنيه

دايو لانوس 2002

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 79,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 76,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 84,000 جنيه

هيونداي أكسنت 2002

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 79,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 76,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 81,000 جنيه

بروتون ويرا 2005

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 79,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 89,000 جنيه

زوتى إكسبلوجن 2009

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 79,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 72,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 83,000 جنيه

بى واى دى F0 2014

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 79,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 76,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 85,000 جنيه

دايو لانوس 1996

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 80,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 73,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 90,000 جنيه

مازدا 323 1997

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 80,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 76,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 81,000 جنيه

دايو جوليت 1997

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 80,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 76,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 85,000 جنيه