«صيدلة سوهاج» تنظم مؤتمر «خطوة على الطريق» فبراير المقبل.. رابط التقديم

تنظم جامعة سوهاج الملتقي العلمي السنوي «خطوة على الطريق» لطلاب كليات الصيدلة، بالتعاون مع الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة «EPSF»، وذلك في الفترة من 4 إلى 7 فبراير المقبل، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، في بيان، إن المؤتمر يهدف إلى تأهيل طلاب الكلية لسوق العمل، ومساعدتهم في تحديد خطواتهم الأولى للطريق الصحيح في المجالات الصيدلانية المختلفة.

عقد المؤتمر في فبراير

وأوضح «عبد الخالق»، أن المؤتمر يُعقد سنوياً في منتصف العام الدراسي في مختلف الجامعات، ويمثل ملتقى لجميع طلاب كلية الصيدلة، لافتاً إلى أنه خلال هذا الملتقى سيتم مناقشة العديد من مجالات العمل بعد التخرج، لتقليل الفجوة بين الدراسة ومتطلبات سوق العمل، لتأهيل جيل جديد قادر على ربط المناهج النظرية بالواقع العملي.

دعم اتحاد كلية الصيدلة

وأضاف الدكتور علام محمد عبد المنعم، القائم پأعمال عميد الكلية، أن إدارة جامعة سوهاج تدعم بصفة مستمرة كل أنشطة المكتب المصري لاتحاد كلية صيدلة «EPSF-Sohag»، حيث سيعقد المؤتمر في 9 جامعات مصرية مختلفة في نسخته الخامسة عشر، ويستمر على مدار أربعة أيام.

رابط التقديم للمؤتمر

وأوضحت الجامعة أن أخر موعد للاشتراك بالمؤتمر هو يوم الاثنين المقبل، وعلى الراغبين في التقديم من طلاب كلية الصيدلة ملء استمارة التسجيل من هنا.