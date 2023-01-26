حبس مالك مطبعة دون ترخيص في القاهرة

أمرت النيابة بحبس مالك مطبعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تنفيذ خدمات ما بعد الطباعة من تكسير ولصق وسلوفان، للعديد من المطبوعات التجارية، الخاصة بمنتجات مستحضرات التجميل، دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وطلبت النيابة العامة من المباحث سرعة التحري عن نشاطه الإجرامي، لاستكمال التحقيقات.

عقوبة التعدي على حقوق الملكية الفكرية

وقال ياسر سيد، المحامي بالنقض، إنّ المتهم يتنظر عقوبة رادعة حددها قانون القوبات للحد من سرقة الملكية الفكرية، سواء للأشخاص أو المؤسسات، ووفقًا للمادة رقم 181، من قانون حماية حقوق الملكية، يعاقب بالحبس مدة تبدأ من شهر وغرامة تبدأ من 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين السابقتين.

حال تكرار الجريمة

وحال تكرار الجريمة تقع على المتهم عقوبة «الحبس مدة تبدأ من 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه»، ومصادرة المحكمة للنسخ محل الجريمة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.

وأضاف سيد، أنّ المحكمة يجوز أن تقضي بغلق المنشأة المستغلة من قبل المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة تصل لـ6 أشهر، ويكون الغلق واجبًا، فضلًا عن نشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المتهم.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما ألقت أجهزة وزارة الداخلية على مالك مطبعة، بتهمة تنفيذ خدمات ما بعد الطباعة، وبالتفتيش خلال حضوره تم ضبط 55 ألف مطبوع تجاري عبارة عن علب كرتون، وملصقات، خاصة بالعديد من مستحضرات التجميل دون الحصول على أي تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، واعترف بأنّه المسؤول عن ارتكاب المخالفات المضبوطة لتحقيق الربح المادي.