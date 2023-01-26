حظك اليوم الخميس وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا
كتب:
رحاب عبد الراضى
12:00 ص | الخميس 26 يناير 2023
حظك اليوم وتوقعات الأبراج - صورة تعبيرية
يخبرك علم الفلك وفق حظك اليوم، أن اليوم مميز لمواليد برج الحمل، ومليء بالحيوية والنشاط لمواليد برج العقرب، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.
وفيما يلي، نقدم لكم تفاصيل حظك اليوم الخميس الموافق 26 يناير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».
حظك اليوم برج الحمل 26-1-2023 على الصعيد المهني
القمر في برجك يدفعك اليوم للتقدم بكل الطاقة والإصرار.
حظك اليوم برج الحمل 26-1-2023 على الصعيد العاطفي
المريخ بمنزل العلاقات يمنحك جاذبية وحضورا أخاذا وتؤثر بشدة في الطرف الآخر.
حظك اليوم برج الثور 26-1-2023 على الصعيد المهني
القمر في منزلك الثاني عشر قد يدفعك اليوم للعزلة ولمراقبة الأجواء في صمت ويفيدك ذلك.
حظك اليوم برج الثور 26-1-2023 على الصعيد العاطفي
الفلك يطالبك اليوم بعدم الحديث عن حياتك الشخصية، وعدم الزهو والتزم بالكتمان.
حظك اليوم برج الجوزاء 26-1-2023 على الصعيد المهني
الفلك يدعمك ويجعل الأولوية اليوم لتحقيق نجاحات ومكاسب وأيضا لتوطيد علاقتك بالبعض، فقط انتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج الجوزاء 26-1-2023 على الصعيد العاطفي
القمر بمنزل الأصدقاء يجعل اليوم مثاليا لعقد لقاءات عاطفية واجتماعية موفقة، واليوم مناسب لقبول ما يوجه إليك من دعوات.
حظك اليوم برج السرطان 26-1-2023 على الصعيد العاطفي
حظك اليوم لمواليد برج السرطان، يخبرهم بأن عطارد يتواجد في مواجهة برجك وقد تشعر بالتوتر عاطفيا وعليك أن تتعامل مع من تحب بدون عصبية.
حظك اليوم برج السرطان 26-1-2023 على الصعيد المهني
القمر في وضع معاكس ويطالبك الفلك بأن تعتني بصحتك وألا تغامر بخطوات غير مدروسة.
حظك اليوم برج الأسد 26-1-2023 على الصعيد المهني
القمر في منزل الحظ يجعلك تمضي في الاتجاه الصحيح وتعرف تطورات إيجابية.
حظك اليوم برج الأسد 26-1-2023 على الصعيد العاطفي
رغم التشوش.. المريخ في منزل الأصدقاء يمنحك طاقة عاطفية ويمدك بسحر حقيقي وتكسب الإعجاب ببساطة.
حظك اليوم برج العذراء 26-1-2023 على الصعيد العاطفي
تساعدك الأفلاك على الاقتراب ممن تحب وتعبر ببلاغة ودقة عن مشاعرك وأفكارك.
حظك اليوم برج العذراء 26-1-2023 على الصعيد المهني
القمر في منزل المدخرات يدعم أعمالك ويوجه اهتمامك اليوم نحو مسائل مالية ومهنية وتحسن التخطيط لمستقبلك.
حظك اليوم برج الميزان 26-1-2023 على الصعيد المهني
مفاوضات شديدة التعقيد وعليك أن تحتوي الأزمة.. انتبه لحقوقك ولا تتسرع في ردك أو قراءتك لبنود عقد أو اتفاق.
حظك اليوم برج الميزان 26-1-2023 على الصعيد العاطفي
القمر بمواجهة برجك قد يجعلك اليوم مندفعا.. احترس كي لا يسبب لك ذلك مشكلة عاطفية أو حوادث أنت في غنى عنها.
حظك اليوم برج العقرب 26-1-2023 على الصعيد المهني
القمر في منزل الصحة.. قد تشعر اليوم بالحيوية والطاقة وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط.
حظك اليوم برج العقرب 26-1-2023 على الصعيد العاطفي
عطارد بمنزل العلاقات تمنحك سحرا وجاذبية وتعرف كيف تؤثر في الآخرين.
حظك اليوم برج القوس 26-1-2023 على الصعيد المهني
تناغم الشمس مع القمر يعدك اليوم بمناخ رائع يحمل لك السهولة واليسر والمزاج الجيد.
حظك اليوم برج القوس 26-1-2023 على الصعيد العاطفي
القمر في منزل الحب يجعل الحياة سلسة وتميل للتعامل بمرونة مع الأحباب.
حظك اليوم برج الجدي 26-1-2023 على الصعيد العاطفي
القمر في مربع برجك.. فلا تدع حساسيتك تدفعك اليوم نحو إثارة المشاكل مع من حولك.
حظك اليوم برج الجدي 26-1-2023 على الصعيد المهني
اليوم عليك أن تدرس الأمور جيدا قبل أن ترد بالرفض أو القبول، ولا تتجاوب مع محاولات استفزازك.
حظك اليوم برج الدلو 26-1-2023 على الصعيد العاطفي
المريخ في منزل الحب يدفعك للخروج والانفتاح والانطلاق وتبدو أكثر استعدادا لمشاركة الأحباب والأصحاب أوقات الفرح والمرح.
حظك اليوم برج الدلو 26-1-2023 على الصعيد المهني
القمر في منزل العلاقات يعمل لصالحك.. تبرز مواهبك، ويمكنك اليوم أن تنجز أعمالك بكل إتقان ودقة.
حظك اليوم برج الحوت 26-1-2023 على الصعيد العاطفي
عطارد بمنزل الأصدقاء تمنحك كل الإصرار للتغلب على أي خلافات، فقط اعتن بأقوالك حفاظا على علاقاتك.
حظك اليوم برج الحوت 26-1-2023 على الصعيد المهني
القمر في منزل المال يدفعك للاهتمام بمسائل مهنية ومالية.. اعطِ الأولوية للدقة، وعليك أن تعتني بحساباتك إذا أردت أن تحقق مكاسب.