حظك اليوم الخميس وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا

يخبرك علم الفلك وفق حظك اليوم، أن اليوم مميز لمواليد برج الحمل، ومليء بالحيوية والنشاط لمواليد برج العقرب، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

وفيما يلي، نقدم لكم تفاصيل حظك اليوم الخميس الموافق 26 يناير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 26-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك اليوم للتقدم بكل الطاقة والإصرار.

حظك اليوم برج الحمل 26-1-2023 على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل العلاقات يمنحك جاذبية وحضورا أخاذا وتؤثر بشدة في الطرف الآخر.

حظك اليوم برج الثور 26-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر قد يدفعك اليوم للعزلة ولمراقبة الأجواء في صمت ويفيدك ذلك.

حظك اليوم برج الثور 26-1-2023 على الصعيد العاطفي

الفلك يطالبك اليوم بعدم الحديث عن حياتك الشخصية، وعدم الزهو والتزم بالكتمان.

حظك اليوم برج الجوزاء 26-1-2023 على الصعيد المهني

الفلك يدعمك ويجعل الأولوية اليوم لتحقيق نجاحات ومكاسب وأيضا لتوطيد علاقتك بالبعض، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 26-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء يجعل اليوم مثاليا لعقد لقاءات عاطفية واجتماعية موفقة، واليوم مناسب لقبول ما يوجه إليك من دعوات.

حظك اليوم برج السرطان 26-1-2023 على الصعيد العاطفي

حظك اليوم لمواليد برج السرطان، يخبرهم بأن عطارد يتواجد في مواجهة برجك وقد تشعر بالتوتر عاطفيا وعليك أن تتعامل مع من تحب بدون عصبية.

حظك اليوم برج السرطان 26-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ويطالبك الفلك بأن تعتني بصحتك وألا تغامر بخطوات غير مدروسة.

حظك اليوم برج الأسد 26-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تمضي في الاتجاه الصحيح وتعرف تطورات إيجابية.

حظك اليوم برج الأسد 26-1-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. المريخ في منزل الأصدقاء يمنحك طاقة عاطفية ويمدك بسحر حقيقي وتكسب الإعجاب ببساطة.

حظك اليوم برج العذراء 26-1-2023 على الصعيد العاطفي

تساعدك الأفلاك على الاقتراب ممن تحب وتعبر ببلاغة ودقة عن مشاعرك وأفكارك.

حظك اليوم برج العذراء 26-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدعم أعمالك ويوجه اهتمامك اليوم نحو مسائل مالية ومهنية وتحسن التخطيط لمستقبلك.

حظك اليوم برج الميزان 26-1-2023 على الصعيد المهني

مفاوضات شديدة التعقيد وعليك أن تحتوي الأزمة.. انتبه لحقوقك ولا تتسرع في ردك أو قراءتك لبنود عقد أو اتفاق.

حظك اليوم برج الميزان 26-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر بمواجهة برجك قد يجعلك اليوم مندفعا.. احترس كي لا يسبب لك ذلك مشكلة عاطفية أو حوادث أنت في غنى عنها.

حظك اليوم برج العقرب 26-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة.. قد تشعر اليوم بالحيوية والطاقة وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط.

حظك اليوم برج العقرب 26-1-2023 على الصعيد العاطفي

عطارد بمنزل العلاقات تمنحك سحرا وجاذبية وتعرف كيف تؤثر في الآخرين.

حظك اليوم برج القوس 26-1-2023 على الصعيد المهني

تناغم الشمس مع القمر يعدك اليوم بمناخ رائع يحمل لك السهولة واليسر والمزاج الجيد.

حظك اليوم برج القوس 26-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعل الحياة سلسة وتميل للتعامل بمرونة مع الأحباب.

حظك اليوم برج الجدي 26-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. فلا تدع حساسيتك تدفعك اليوم نحو إثارة المشاكل مع من حولك.

حظك اليوم برج الجدي 26-1-2023 على الصعيد المهني

اليوم عليك أن تدرس الأمور جيدا قبل أن ترد بالرفض أو القبول، ولا تتجاوب مع محاولات استفزازك.

حظك اليوم برج الدلو 26-1-2023 على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب يدفعك للخروج والانفتاح والانطلاق وتبدو أكثر استعدادا لمشاركة الأحباب والأصحاب أوقات الفرح والمرح.

حظك اليوم برج الدلو 26-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يعمل لصالحك.. تبرز مواهبك، ويمكنك اليوم أن تنجز أعمالك بكل إتقان ودقة.

حظك اليوم برج الحوت 26-1-2023 على الصعيد العاطفي

عطارد بمنزل الأصدقاء تمنحك كل الإصرار للتغلب على أي خلافات، فقط اعتن بأقوالك حفاظا على علاقاتك.

حظك اليوم برج الحوت 26-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك للاهتمام بمسائل مهنية ومالية.. اعطِ الأولوية للدقة، وعليك أن تعتني بحساباتك إذا أردت أن تحقق مكاسب.