حظك اليوم برج الثور الأربعاء 14-12-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور لا يستطيع التكيف مع الأبراج الهوائية والنارية، ويبدأ من 21 أبريل حتى 20 مايو، وشريكه الأمثل هو برج العقرب وأبرز نقاط القوة لديه أنه موثوق وعملي ومخلص، فهو يخلص لأصدقائه بشكل كبير يجعله الأفضل بينهم ويلجأ إليه عدد كبير منهم.

مواصفات برج الثور

ويحب مولود برج الثور الاستقرار العاطفي، فهو صادق في مشاعره لكنه لا يبوح بها بسهولة، كما أن العلاقة مع مولود برج الثور تحتاج صبر طويل، فهو يرغب في تحقيق النجاح طول الوقت ويضغط ذلك على الطرف الآخر.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمولود برج الثور كما يلي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

اليوم يملؤك النشاط وتستفيد بوقتك في تحقيق انجازات مهمة تجعلك الأفضل على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد يمدك بأفكار رائعة تسعد بها من تحب، وتصل لأعلى معدلات النجاح في حياتك.