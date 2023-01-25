«الصحة»: تحصين 40 مليون مواطن ضد كورونا.. ولقاح «فايزر المُعدل» في مصر قريبا

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا عن الحالة الوبائية في مصر، واستعرض بالشرح تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس «كورونا»، مستعرضا أعداد مُتلقي لقاح «كورونا» على مستوى الجمهورية حتى يناير الحالي، حيث بلغ إجمالي المُحصنين بالكامل 40.179.892 مُحصن، ومن المُقرر استلام شحنة لقاحات جديدة خلال أسبوعين تحتوي على مليون جرعة من إجمالي 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر المُعدَل ليوفر الحماية من متحور أوميكرون.

وأشار إلى أنّه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تناقصت أعداد حالات الإصابة خلال الأسبوع من 9 إلى 15 يناير الحالي بنسبة 9%، مقارنة بالأسبوع السابق عليه، بينما تناقصت أعداد حالات الإصابة في جميع مناطق العالم عدا منطقة شرق المتوسط.

إصابة 100 حالة في الأسبوع الثالث من العام الجاري

وعلى الصعيد المحلي، كشف وزير الصحة عن زيادة في حالات الإصابة، التي تم الإبلاغ عنها، إلى 100 حالة في الأسبوع الثالث من العام الحالي مقارنة بـ79 حالة أُبلغ عنها في الأسبوع السابق عليه، بنسبة زيادة تقدر بـ27%.

يذكر أنّ هذه البيانات أُعدت طبقا للبرنامج القومي الإلكتروني لترصُد الأمراض المُعدية NEDSS من 542 مستشفى.

تراجع نسبة العينات الإيجابية في المعامل المركزية

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنّ نسبة الإيجابية في العينات التي تم تحليلها بالمعامل المركزية ومعامل المحافظات تراجعت إلى 4.3% من إجمالي العينات التي تم تحليلها لفيروس «كورونا» في الأسبوع الثالث من العام الحالي المنتهي في 21 يناير الحالي، وذلك مقارنة بـ4.8% خلال الأسبوع السابق عليه.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، الموقف الوبائي العالمي لمرض «جدري القردة» حتى يوم 19 يناير الحالي، موضحا أن إجمالي عدد الإصابات عالميا بلغت 84916 حالة، و81 حالة وفاة، أما محليا فجرى الاشتباه في 15 حالة، وتمّ التأكد من إيجابية 4 منها، وظهرت الحالات الأربعة خلال الفترة من 7 سبتمبر 2022 حتى 11 ديسمبر 2022، وتعافوا جميعا.

60% من الأسرة بالمستشفيات شاغرة

وانتقل وزير الصحة بعد ذلك إلى عرض الموقف الحالي لحركة الإشغال بالمستشفيات، لافتا إلى أنّ عدد الأسرّة الشاغرة بالمستشفيات تمثل 60% من إجمالي عدد الأسرّة الكلية، بينما يمثل عدد الأسرّة الشاغرة بغرف الرعاية المركزة 36% من إجمالي عدد أسرّة الرعاية الكلية، أما أجهزة التنفس الصناعي المتاحة فتمثل 72% من إجمالي الأجهزة الكلية على مستوى الجمهورية.