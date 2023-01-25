انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا في القليوبية الأحد

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انطلاق حملة «طرق الأبواب» لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، واستهداف ممن تزيد أعمارهم عن 12 عاماً بالمنازل، وذلك بكل قرى ونجوع المحافظة، اعتبارا من الأحد المقبل.

ولفت محافظ القليوبية، في بيان له، إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تلك الحملة، في إطار اهتمام الدولة بالقطاع الصحي، مؤكداً فاعلية وأمان جميع اللقاحات.

التطعيم عن طريق 900 فرقة

وأوضح محافظ القليوبية، أن مديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع كل الإدارات الصحية ستقوم بالتطعيم عن طريق 900 فرقة منتشرة في كل مكان بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية بالمحافظة، ومواقع التجمعات ومحطات السكك الحديدية، ومحطات الأتوبيس، والأسواق الجامعات وغيرها، إضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بمراكز التطعيم بالريف والحضر للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوي الهمم تسهيلاً عليهم للحصول على لقاح كورونا، وزيادة معدل التطعيم لتحقيق المستهدف لجميع الجرعات الأولى والثانية والمنشطة.

نشر التوعية الصحية

ووجه المحافظ كل رؤساء المراكز والمدن والتنفيذيين بنشر التوعية بكل الطرق الممكنة، والإعلان عن الحملة وتعليق لافتات في الشوارع والميادين العامة والمساجد والكنائس والجامعة، والمعاهد الأزهريه والإذاعة عن طريق مكبرات الصوت بسيارات الثقافة الصحية والمدارس والنشر عبر الموقع الرسمي للمحافظة، والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، لحث المواطنين على المشاركة والإسراع في تلقي اللقاح.