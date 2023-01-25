7 أسباب لتهافت أوكرانيا على الدبابات الألمانية «ليوبارد 2»

بعد ضغوط غربية، وتجاهل للتحذيرات الروسية، أعلنت السلطات الألمانية اليوم، قراراها بالموافقة على إرسال دبابات «ليوبارد 2»، إلى أوكرانيا، ورحبت أوكرانيا بالقرار الألماني معتبرة إياه خطوة أولى.

وطالبت أوكرانيا الدول الغربية، مراراً وتكراراً بإمدادها بأسلحة ثقيلة لمساعدتها في أزمتها الحالية مع روسيا وخاصة الدبابات، فلماذا تحتاج أوكرانيا الدبابات الألمانية؟

أسباب احتياج أوكرانيا للدبابات الألمانية

- كييف لديها عدد محدود من الدبابات، ومعظمها من الحقبة السوفيتية أو ما بعد الاتحاد السوفيتي.

- تعتقد أوكرانيا بأن موسكو تعتزم شن هجوم جديد مهم خلال الأشهر المقبلة.

- تعتقد كييف والعديد من حلفائها أن الأزمة ستنتهي بسرعة أكبر إذا هُزمت روسيا.

- نقص الدبابات أعاق أوكرانيا عن مواجهة القوات الروسية.

- توافر الدبابات على نطاق واسع بما في ذلك في بولندا المجاورة، التي ترغب في إمداد أوكرانيا بها يجعلها مناسبة تمامًا لمدينة كييف.

- قالت أوكرانيا إنها بحاجة إلى 300 دبابة.

- أشار محللون غربيون إلى أن 100 دبابة قد تغير على الأرجح ميزان الأزمة.

دبابات ليوبارد 2

يشار إلى أن دبابات ليوبارد 2 هي دبابة قتال رئيسية ألمانية الصنع ويبلغ مداها 5 كيلومتر، دخلت الخدمة لأول مرة في عام 1979 وتبلغ سرعتها القصوى 68 كم / ساعة ومجهزة بمدفع أملس 120 ملم كسلاح رئيسي لها، كما أنها مسلحة بمدفعين رشاشين خفيفين.

وبالإضافة إلى استخدامها من قبل الجيش الألماني، كانت دبابات ليوبادر 2 في خدمة واسعة داخل أوروبا، مع أكثر من 12دولة تستخدم الدبابة، بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى بما في ذلك كندا.

يشار إلى أنه تم نشر دبابات ليوبارد 2 في كوسوفو والبوسنة وأفغانستان وسوريا.