أوكرانيا ترحب بموافقة ألمانيا على دعمها بدبابات «ليوبارد 2»

رحبت أوكرانيا وعدد من الدول الغربية بموافقة ألمانيا على إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا واعتبرت كييف أن القرار الألماني خطوة إيجابية، وأشاد رئيس الوزراء البولندي «ماتيوز مورافيكي» بالقرار الألماني، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

ورحب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بقرار ألمانيا إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، منوها إلى أن القرار سيعزز قوة النيران الدفاعية لأوكرانيا إلى جانب دبابات تشالنجر 2 البريطانية.

فرنسا: القرار الألماني يشجعنا على إرسال دبابات لأوكرانيا

فيما أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن إرسال ألمانيا دبابات لأوكرانيا يشجع خططنا لإرسال دبابات AMX10-RC

وقبل قليل أعلن المستشار الألمانى أولاف شولتس أن برلين وافقت على إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا