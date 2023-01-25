«البريد» يصدر طابعا تذكاريا بمناسبة عيد الشرطة الـ71

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابعا بريديا تذكاريًّا، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشرطة الـ71، الذي يوافق 25 يناير من كل عام، وقد جاء هذا اليوم تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدًا، وجُرح ثمانون من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 195، بعد أن رفض رجال الشرطة البواسل تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

الطوابع البريدية توثق اللحظات الهامة في تاريخ الدول

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إنّ عيد الشرطة يمثل علامة بارزة في تاريخ مصر، ويؤكد تكاتف الشعب مع الشرطة، لذا تبادر الهيئة القومية للبريد كل عام بالمشاركة في الاحتفال بعيد الشرطة، بإصدار طابعا بريديا تذكاريا لتوثيق هذا الحدث الهام.

وأضاف أنّ الطوابع التذكارية توثق تاريخ الأمم على مر العصور، وتعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول العالم وشعوبه، لذا يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث وتوثيقها.

الطابع التذكاري ضد التزييف ومتعدد الألوان

جدير بالذكر أن مقاس الطابع ٤ سم في ٥ سم، ومؤمن ضد التزييف ومتعدد الألوان، وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية الـ QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع التذكارية والمتابعين لها، تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع أو البطاقة بطريقة مبتكرة وجذابة.