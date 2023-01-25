تكريم أسر الشهداء في احتفالية «منتدى تنمية القيم الوطنية» بـ «عيد الشرطة»

يُقيم المنتدى المصري لتنمية القيم الوطنية، احتفالية مساء غدٍ، بمناسبة احتفالات «عيد الشرطة»، إحدى المناسبات التي يحرص المنتدى على الاحتفال بها سنوياً في يناير من كل عام، ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفالية، تكريم عدد من أسر الشهداء، بحضور لفيف من القيادات الأمنية، ومسؤولين من مختلف الأجهزة المعنية، وأعضاء مجلس أمناء المنتدى وعدد من الإعلاميين.

وقال اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري لتنمية القيم الوطنية، إن المنتدى، وهو مؤسسة أهلية تم تأسيسها عام 2020، يعمل على المساهمة في إعادة بناء منظومة القيم الوطنية، التي تأثرت بفعل الغزو الثقافي الأجنبي، والتصدي لمحاولات بعض القوى الإقليمية والدولية لتغييب الوعي لدى الشباب وبث أفكار مغلوطة ومتطرفة للتأثير على تماسك الجبهة الداخلية.

تعزيز قيم الولاء في مواجهة الغزو الثقافي

كما يهدف المنتدى إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء، خاصةً بين أوساط الشباب، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل شباب الباحثين من خريجي الدراسات السياسية والاقتصادية والعلوم الاجتماعية، لإيجاد جيل من الشباب على وعي بقضايا وطنه، وقادر على حماية مصالحه.

وأوضح اللواء محمد عبدالمقصود أن المنتدى المصري لتنمية القيم الوطنية يعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية، يتم فيها الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في هذا الشأن، وتوقيع بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع المؤسسات والهيئات المعنية بتنمية القيم الوطنية.

غرس القيم الوطنية في نفوس الشباب

وأشار إلى أن مجلس أمناء المنتدى يضم خبرات متميزة في مجال الدراسات الاستراتيجية والخبرات الوطنية، ويمارس المنتدى دوره في تنمية القيم الوطنية في ضوء رؤية وتوجهات الدولة المصرية.

ويحرص المنتدى المصري لتنمية القيم الوطنية على الاحتفال بالمناسبات الوطنية سنوياً، بهدف تعزيز القيم الوطنية لدى الشباب، ومنها ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، واحتفال العاشر من رمضان، وكذلك الاحتفال بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام.