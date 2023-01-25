«الداخلية» تنظم احتفالا لأسر الشهداء والمصابين بمناسبة عيد الشرطة

نظمت مديريات الأمن في وزارة الداخلية، احتفاليات لعدد من أسر الشهداء والمصابين، بمناسبة عيد الشرطة الـ71، وتخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية، التي ستظل رمز للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية، وشاهدا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنّ الاحتفاليات شهدت تهنئة لأسر الشهداء والمصابين بتلك المناسبة الوطنية التي تؤكد أنّ الشرطة المصرية كانت وما زالت تقدم التضحيات، وتضرب أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن لإرساء الأمن والأمان.

من جانبهم، أعربت أسر الشهداء والمصابين عن تقديرهم واعتزازهم بتلك الاحتفاليات، التي تؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن، الذين قدّموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.