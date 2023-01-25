أول ظهور لـ حلمي بكر بعد خروجه من العناية المركزة: بصحة جيدة (صورة)

تحسنت الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر، بعد أن تعرض لوعكة صحية مؤخرا، دخل على إثرها أحد المستشفيات، وجرى نقله إلى غرفة عادية بعد دخوله العناية المركزة لفترة طويلة.

تطورات الحالة الصحية لـ حلمي بكر

وكشف الموسيقار عاطف إمام، آخر التطورات في الحالة الصحية للملحن حلمي بكر بعد أيام من دخوله المستشفى وتعرضه لوعكة صحية.

أول ظهور لـ حلمي بكر بعد خروجه من العناية المركزة

ونشر عاطف إمام ، صورة له برفقة الملحن حلمي بكر عبر موقع فيسبوك، وعلق عليها قائلا: «الآن وبعد انتقال الموسيقار الكبير حلمي بكر من العناية المركزة إلى غرفة بالمستشفى الحمد لله صحته بحالة جيدة وتمنياتي له بالشفاء العاجل إن شاء الله».

حلمي بكر يتعرض لوعكة صحية

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر كان قد تعرض لوعكة صحية شديدة، بسبب إصابته بالتهاب رئوي حاد، وكشف عن مرضه ونقله إلى المستشفى، ولكن مؤخرا تحسن الالتهاب بشكل كبير، كان واجه مشكلة فى ضربات القلب بسبب الكحة الشديدة، لكنها تحسنت بشكل كبير.