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وصول 20 ألف شجرة دعما من وزارة التنمية المحلية لسوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
04:26 م | الأربعاء 25 يناير 2023
التغيرات المناخية

التغيرات المناخية

 تسلمت محافظة سوهاج، اليوم، 20 ألف شجرة من نوع «كازولينا»، من وزارة التنمية المحلية، وذلك من إجمالي 170 ألف شجرة متنوعة، لزراعتها بالطرق الرئيسية، والفرعية، ومحيط المدارس، والجامعات، والمصالح الحكومية، وجوانب الترع التي تم تبطينها .

التوسع في زراعة الأشجار والمساحات الخضراء

ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والقرى، بالتوسع في زراعة الأشجار، والمساحات الخضراء، للعمل على توفير مظهر حضاري لائق.

ويأتي ذلك لمواجهة ظاهرة التغير المناخي التي تسود العالم، لافتا إلى زراعة أكثر من 100 ألف شجرة حتى الآن بمختلف مراكز المحافظة .

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بقلم فهد فكري بلوم