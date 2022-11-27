«الري» لـ«قناة الحياة»: الدول المتقدمة يجب أن تمول مشروعات مواجهة التغيرات المناخية

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إنّ الدول المتقدمة يجب أن تلعب دورا كبيرا في تمويل مشروعات مواجهة التغيرات المناخية لأنها الأكثر تسببا في هذه الظواهر، وذلك من خلال تعهدات صادقة وتنفيذ التعهدات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»: «الدول المتقدمة يجب أن تفي بتعهداتها في تمويل مشروعات مواجهة التغيرات المناخية، ويجب أن يتم وضع مبادرة التكيف في قطاع المياه التي جرى إطلاقها في قمة المناخ COP27 في إطار مشروعات يتم الإعلان عنها في مارس 2023».

وتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري: «من الآن وحتى مارس 2023 سيكون هناك تواصل دولي مكثف جدا بين مصر وجميع الشركاء الدوليين لتحديد هذه المشروعات وإعلانها بشكل رسمي».