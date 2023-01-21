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نائب حزب الاتحاد الديمقراطي السوداني: الوضع السياسي في السودان معقد

كتب:

محمد عزالدين
05:48 م | السبت 21 يناير 2023
جعفر الميرغني

جعفر الميرغني

قال جعفر الميرغني، نائب حزب الاتحاد الديمقراطي الأصل السوداني، إن الوضع السياسي في السودان حاليًا وضع معقد، بعد غياب السلطة الشرعية بعد اندلاع الثورة في البلاد.

السودان الآن تحصد ثمرات الجهود التي حدثت بعد الثورة

وأضاف الميرغني، خلال استضافته في برنامج «لقاء خاص»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي جمال عنايت، أن السودان الآن تحصد ثمرات الجهود التي حدثت بعد الثورة، من انتقال حكومة إلى أخرى.

وتابع أن في المرحلة ما بعد الثورة حدث غياب للشرعية، ليقوم الجيش بعمل شراكة مع المدنيين، وتشكيل حكومة مدنية بالمشاركة معهم.

عدم المشاركة في الفترة الانتقالية

وواصل أن حزب الاتحاد الديمقراطي الأصل، فضل عدم المشاركة في الفترة الانتقالية، والاكتفاء بالأمور التشريعية، والتركيز على البناء الحزبي من أجل الانتخابات التشريعية، إذ ارتأى الحزب أن التداخل في هذه المرحلة ليس في صالح الوطن، في ظل ما شهدته تلك المرحلة من تجاذبات بين القوى السياسية.

 

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