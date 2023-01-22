رئيس جامعة بنها: الاستراتيجية الجديدة تتسق مع خطة مصر للتنمية المستدامة

قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة 2023 -2030 تتسق مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات الوطنية 2050، وهي خطة مرنة تحتوي على خطة أساسية وأخرى تنفيذية يتم تنفيذها وفق المتغيرات سنويا، بما يتماشي مع الظروف الراهنة التي تطرأ بعد وضع الخطة الأساسية وهي قابلة للتغيير والتحديث طوال فترة التطبيق.

جاء ذلك خلال الحوار المجتمعي الذي أجرته جامعة بنها اليوم مع ممثلي الصحافة والإعلام بمحافظة القليوبية، لمناقشة آرائهم وتوصياتهم وآليات نشر الخطة والمقرر إقرارها رسميا خلال الأيام المقبلة.

الخطة الجديدة مدتها 7 سنوات

وأوضح رئيس جامعة بنها، خلال اللقاء، أن الخطة الجديدة مدتها 7 سنوات لتتوافق مع خطة مصر 2030 لتتسق مع خطط الدولة والمحافظة والجامعة وتتناول استراتيجيات الدولة في مكافحة الفساد والملكية الفكرية والتغيرات المناخية والمبادرات الرئاسية والتي وصلت 60 مبادرة على مستوى الجمهورية هي خطة لا ترتبط بأفراد أو شخصيات، ولكنها تهدف للوصول بمنسوبي الجامعة إلى تحقيق شعار «متميزون وقادرون».

وأكد رئيس جامعة بنها أن الجامعة تسير من خلال الخطة الجديدة بخطى ثابتة نحو تصدر التصنيفات المختلفة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، وحققت الجامعة الكثير من التقدم في هذا المجال من خلال التصنيفات الدولية المختلفة، وأهمها الجامعات الخضراء والتايمز البريطاني.

تطوير البرامج الدراسية

وأضاف رئيس الجامعة، أن الخطة راعت تحويل البرامج الدراسية وتطويرها لتكون ملائمة لسوق العمل، وتساعد في تأهيل خريج الجامعة لسوق العمل بمختلف البرامج الدراسية التقليدية والمستحدثة والجامعة الأهلية، مشيرا أن ذوي الهمم والذين يصل عددهم 173 طالبا وطالبة بالجامعة حظوا باهتمام مختلف ضمن الخطة، لتنمية مهاراتهم والاستفادة من قدراتهم وتوظيفها لخدمة أنفسهم والمجتمع المحيط لأول مرة في تاريخ الجامعة، تماشيا مع اهتمام الدولة للارتقاء بهذه الفئة، لأن عدم الاهتمام بهم خسارة للجامعة، لأن لديهم قدرات تساعد في رفع شأن الجامعة ومصر والمحافظة.