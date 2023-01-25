طرح فيلم «اتنين للإيجار» الليلة في دور العرض السينمائية

تستقبل دور العرض السينمائية، الليلة، الفيلم الكوميدي «اتنين للإيجار»، بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت، ومحمد لطفي وناهد السباعي وسط ظهور خاص للنجمة رانيا يوسف.

مسابقة ميريهان حسين لفيلم «اتنين للإيجار»

وقالت ميريهان حسين، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «من النهارده فيلم اتنين للإيجار في جميع السينمات ودور العرض وعاملالكم مسابقة حلوة هختار من الكومنتات 20 واحد بشكل عشوائي من اللي هيعملوا منشن لأصحابهم ياخدوا تذكرة vip لحضور الفيلم ومستنية رأيكم بعد ماتشوفوا الفيلم».

فيلم «اتنين للإيجار»

وتقدم ميريهان حسين خلال الفيلم أغنية «كلمتين وبس» وتعاونت مع الشاعر سامح الكومي، وألحان خالد سلطان وتوزيع إسلام شيبسي.

فيلم «اتنين للإيجار» تدور أحداثه في إطار كوميدي من بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت ويضم عددًا من ضيوف الشرف، وهم: رانيا يوسف، وناهد السباعي، وثراء جبيل، ومحمد لطفي، وميريهان حسين، وإيمان السيد.