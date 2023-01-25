ماذا يعني رفع حدود السحب من بطاقات كريدي أجريكول؟.. خبيرة مصرفية تجيب

قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن قرار بنك «كريدي أجريكول»، بتخفيف القيود على المعاملات الشهرية للمشتريات خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم المباشر على البطاقات البنكية الخاصة بالعميل بداية من 20 يناير الجاري، هو مؤشر مهم على انفراجة أزمة الدولار في مصر، وكذلك تداول وتوفر الدولار ف الأسواق الداخلية للبنوك، وضخ نحو 700 مليون دولار في السوق المصرية وهو ما يشير إلى انفراجة كبيرة سيتبعها القضاء على السوق السوداء بشكل كامل.

انخفاض كبير في الأسعار مقبل

وقالت «الدماطي» في تصريحات لـ«الوطن»: «تشير جميع التحركات إلى أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضا كبيرا في أسعار السلع مع السيطرة على السوق السوداء وإقامة الدولة للأسواق الموازية مما سيضطر التجار ممن يقومون بتخزين البضائع لطرح تلك السلع في السوق وهو ما سيتبعه وفرة من المعروض، ومن المتوقع كذلك انخفاض أسعار الذهب والدولار مع توافره خاصة مع قيام روسيا بربط السلع بـ9 عملات منها الجنيه.

وتابعت «الدماطي»: «أتوقع خلال الأيام القادمة أن تنتهج بنوك أخرى على نفس نهج كريدي أجريكول مما سيعزز الثقة في الاقتصاد المصري ووضعه الحالي، عبر رفع حدود السحب».

كانت العديد من البنوك العاملة في مصر، خفضت حدود السحب والمشتريات خارج مصر عبر بطاقات الخصم المباشر قبل أسابيع، في مسعى لترشيد الطلب على العملة الصعبة.

تخفيف القيود على المعاملات الشهرية للمشتريات خارج مصر

يذكر أن بنك كريدي أجريكول مصر قد أعلن عن تخفيف القيود على المعاملات الشهرية للمشتريات خارج مصر، باستخدام بطاقات الخصم المباشر، على البطاقات البنكية الخاصة بالعميل، بما يعكس تحقيق انفراجة، إذ جاءت زيادة الحدود الشهرية للمشتريات باستخدام بطاقات الائتمان بنسبة 100%، فيما زاد حد المعاملات على بطاقات الخصم المباشر بنسبة 150%.